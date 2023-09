A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) promoverá, na próxima semana, o 1º Seminário Regional de Saúde com a presença da Ministra da Saúde, Nísia Trindade, que apresentará os desafios da manutenção, da universalidade e da integralidade na assistência do Sistema Único de Saúde (SUS). O evento terá início na próxima terça-feira (12), às 19h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, e se estenderá pelos próximos quatro dias com temas sobre tecnologia, financiamento e da saúde. A inscrição é gratuita.

No seminário, também haverá uma mesa de debates com mediação do presidente da Comissão de Saúde, vereador Dr. Antônio Aguiar (UNIÃO). São convidados o presidente da Câmara, vereador Zé Márcio-Garotinho (PV), a prefeita, Margarida Salomão, o prefeito de São João Nepomuceno, Ernandes José da Silva, o reitor da UFJF, Marcus Davi, o secretário Municipal de Saúde, Ivan Chebli, e os vereadores membros da Comissão de Saúde, Juraci Scheffer (PT), Julinho Rossignoli (PP) e Pardal (UNIÃO). A gestora nacional encerra os encontros na sexta-feira, dia 15 de setembro.

Com o tema "Fortalecendo o cuidado e a gestão", o 1º Seminário Regional de Saúde acontece entre os dias 12 e 15 de setembro e vai contar com a presença de prefeitos, vereadores e secretários de Saúde de municípios da Zona da Mata. A programação começa sempre às 19h, de forma presencial.

O Teatro Paschoal Carlos Magno fica localizado na Rua Gilberto de Alencar, 1, Bairro Centro.





Confira a programação:



Terça-feira, 12 de setembro

Tema: "Implementação de Novas Tecnologias – Telemedicina"

Palestrante: Dr. Antônio Jorge

Moderador: Vereador Julinho Rossignoli



Quarta-feira, 13 de setembro

Tema: “Financiamento do SUS”

Palestrante: Diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, Marcus Pestana

Moderador: Vereador Pardal



Secretário Municipal de Saúde Dr. Ivan Chebli

Médico e Professor da UFJF Dr. Alexandre Ferreira

Secretário de Saúde de Leopoldina Márcio Vieira Machado

Vereador de Leopoldina José do Carmo Fófano Vieira



Quinta-feira, 14 de setembro

Tema: "Judicialização do SUS"

Palestrante: Juíza Titular do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Juiz de Fora, Dra. Ana Maria Lamoglia Jabour

Moderador: Vereador Juraci Scheffer



Sexta-feira, 15 de setembro

Tema: Desafios da Manutenção, da Universalidade e da Integralidade na Assistência do SUS

Palestrante: Ministra da Saúde, Dra. Nísia Trindade Lima

Moderador: Vereador Dr. Antônio Aguiar