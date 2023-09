Um jovem, de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas no início da noite dessa quarta-feira (6) na Zona Norte de Juiz de Fora. O material ilícito foi encontrado dentro de um armário na casa que mora com a avó, no Bairro Cidade do Sol. Já o jovem foi preso no trabalho no Bairro Distrito Industrial.

De acordo a Polícia Militar (PM), durante uma batida policial a guarnição foi até a casa do suspeito e durante uma busca no local foi localizado uma barra de maconha, uma bucha de maconha, uma anotação de venda e uma faca com resquícios de maconha.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.