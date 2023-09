Um jovem, de 20 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde dessa quinta-feira (07) no Bairro Bom Jardim em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem estava em uma rua do bairro conversando com outras pessoas quando um carro, Ford Focus preto, com quatro ocupantes, um deles com uma tatuagem acima do olho esquerdo, passou pelo grupo, foi até o fim da rua e ao retornar, parou perto da vítima.

Nesse momento, um dos vidros traseiros do veículo foram abaixados e um suspeito efetuou quatro tiros na direção do jovem. Ele morreu na hora.

Ainda, de acordo com a PM, a vítima estaria envolvida com dívidas de drogas nas mediações do Bairro Vila Ideal. Até o momento ninguém foi identificado e a equipe segue no rastreamento.