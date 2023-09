Um homem, de 38 anos, morreu após a moto em que pilotava bater um poste na madrugada desta sexta-feira (8) na Avenida Deusdeth Salgado, Bairro Salvaterra em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima perdeu o controle da direção e bateu no poste. Ela morreu na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e atestou o óbito.

A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Em seguida, o corpo foi encaminhado, pela funerária, para a Santa Casa de Misericórdia para as demais providências.