As inscrições, do Conselho Municipal de Assistência Social (CMas), para o 2º Processo de Escolha Complementar dos representantes para o biênio 2022/2024 estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (11) e vão até o dia 22 de setembro. Elas podem ser feitas na secretaria executiva do CMas, Rua Halfeld, 450, 5º andar, de 8h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30, ou pelo e-mail cmasjf@pjf.mg.gov.br.



As vagas disponíveis são as seguintes: quatro representantes de organizações de usuários (um titular e três suplentes); um representante de trabalhador da área (mais um suplente); um representante dos Conselhos Regionais de Assistência Social (mais um suplente) e um representante de entidades prestadoras de serviços socioassistenciais (mais um suplente).



O cronograma e o edital para a participação já estão disponíveis.



De acordo com a coordenadora da Comissão Eleitoral, Jessika Kojima, é muito importante que todos os atores da sociedade civil, envolvidos no desenvolvimento da Política de Assistência Social do município participem do pleito. “O conselho é o espaço legítimo de discussões e implementações de ações que garantem o acesso e efetivação dos direitos da população, considerando a Assistência Social enquanto política pública e de proteção social”.