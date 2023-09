A Polícia Militar (PM) registrou dois homicídios nesse sábado (9), em Juiz de Fora. Segundo a corporação um dos crimes ocorreu na Av. Sete de Setembro, no Bairro Costa Carvalho. Os militares destacaram que a equipe deslocou até o local onde depararam com a vítima caída ao solo, ensanguentada, aparentemente sem sinais vitais, o que foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima estava com três perfurações nas costas, possivelmente ocasionado por um instrumento perfuro cortante. até o momento ninguém foi preso e a PM segue rastreamento.

Outro homicídio foi registrado na Rua Oscar Teodoro de Oliveira, no Bairro Santa Rita. De acordo com a PM, os militares se depararam com a vítima caída ao solo, alvejada por vários disparos de arma de fogo e teve o óbito constatado pelo SAMU. Foram recolhidas 34 cápsulas do calibre 9 mm e .380. Durante o atendimento da ocorrência a guarnição recebeu informações que mais duas vítimas teriam dando entrada no Hospital Dr. Mozart Teixeira (HPS). Segundo moradores do bairro, os autores fugiram em um veículo Renault Duster FYC-0C07, sendo este carro abandonado na Rua Adélia Ferreira.

As outras duas vítimas foram alvejadas na coxa direta e permaneceram no hospital aguardando liberação. Até o momento nenhum suspeito foi preso.