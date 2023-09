Um homem, de 33 anos, foi preso na noite desse sábado (9) por tráfico de drogas no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar (PM), durante operação em área de risco, um militar da guarnição visualizou o suspeito realizando comércio de drogas, onde os usuários vinham até o mesmo e lhe entregavam o dinheiro e o autor retirava de dentro de uma sacola plástica que tinha nas mãos a droga e entregava ao usuário.

Foram apreendidos R$ 347,50, uma balança e 557 pedras de crack. O suspeito do tráfico e um usuário que comprava no momento foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.