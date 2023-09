Um homem, de 61 anos, tentou matar a esposa, de 60 anos, e o enteado, de 39 anos, após uma discussão na noite desse domingo, no Bairro Nova Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora. O motivo da discussão não foi informado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição, ao chegar no local do crime, encontrou o suspeito completamente sujo de sangue e perto de uma faca. Dentro da casa, o enteado do suspeito possuía lesões no abdômen e braço, já a esposa do homem foi encontrada na casa de um vizinho com lesões no seios e toda ensanguentada.

As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e não há informações sobre o estado de saúde delas.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.