Um homem, de 32 anos, tentou matar o pai, de 65 anos, a facadas no fim da tarde dessa segunda-feira (11) no Bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora. No momento da prisão, o suspeito apresentava hálito etílico, aparentando estar sob efeito de alguma substancia.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi encontrado na casa dele, no 2° andar do imóvel, após o pai ser levado em estado grave para o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, com ferimentos no abdômen e braço esquerdo. Não há mais informações sobre o seu estado de saúde.

A motivação do crime não foi informada. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de plantão para as demais providências.