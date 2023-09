Nesta terça-feira (12), o Governo de Minas Gerais inaugurou a segunda Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A cidade é a primeira do interior a contar com duas UAIs e agora, juntas, podem atender 1.250 pessoas por dia.

A nova unidade está localizada no Santa Cruz Shopping e irá disponibilizar 36 serviços públicos, dentre eles emissão da carteira de identidade, emissão de Carteira de Identificação para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), comunicação de venda de veículos, entre outros. A capacidade de atendimento diário é de cerca de 250 pessoas.

Ampliação

De acordo com a diretora Central de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado, Marina Kleinhappel, a abertura de uma segunda UAI em Juiz de Fora partiu da grande demanda de atendimento da primeira, que é de cerca de 1.000 atendimentos por dia. O município conta com uma população de mais de 540 mil habitantes: “A abertura da nova unidade possibilita a ampliação da prestação de serviços públicos para a população do município e do entorno, proporcionando mais comodidade e reforçando o comprometimento do Governo de Minas em atender bem o cidadão”, ressalta.

Agendamento

Os atendimentos são realizados nas UAIs apenas com agendamento prévio, que deve ser feito nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG (www.mg.gov.br) e aplicativo MG App.

As UAIs Juiz de Fora estão localizadas no Shopping Jardim Norte, na Avenida Brasil, nº 6.345, Bairro Mariano Procópio, e no Santa Cruz Shopping, na Rua Jarbas de Lery Santos, nº 1.655, Centro.