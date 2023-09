Cinco armas, mais de 250 munições, barras de maconha, além de crack e cocaína, foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) no Bairro Santa Cândida, em Juiz de Fora, na terça-feira (12). Dois suspeitos foram identificados, mas ainda não tinham sido localizados.

A ocorrência foi registrada na Rua Major Olímpio Duarte após a polícia receber informações sobre tráfico de drogas realizado próximo à escola do bairro. No local, um suspeito conhecido no meio policial por cometer crimes foi visto saindo de uma casa com uma sacola na mão em direção a uma pessoa que estava na esquina da rua.

O suspeito pulou em um barraco ao ser abordado pela polícia, que iniciou a perseguição. Entretanto, por causa da dificuldade do terreno e a falta de iluminação, os militares não conseguiram localizar o fugitivo.

A área foi cercada pelas equipes, mas até o momento da publicação desta reportagem, os suspeitos não foram localizados; as buscas continuam.

Drogas e armas

No caminho utilizado pelo suspeito para fugir, os policiais encontraram uma quantidade de drogas. As armas, outras drogas e material para refino foram encontrados dentro da casa onde o fugitivo estava.

Veja abaixo os materiais apreendidos:

1 pistola cal. 9 mm

1 pistola cal. 380 mm

2 revólveres cal. 38

1 espingarda cal. 12 mm

1 carregador de pistola Glock

2 coletes balísticos

18 cartuchos cal.12 mm letais

44 cartuchos cal.380 mm

33 cartuchos cal. 38 mm

173 cartuchos cal. 9 mm

1 estojo vazio cal.38

1 HT

Materiais para refino e embalar drogas

Folha de anotações do tráfico

7 barras de maconha

6 tabletes de maconha

1 bucha de maconha

1 barra de crack

4 pedras brutas de crack

2 potes e 8 invólucros plásticos contendo pó semelhante à cocaína

1 pino de cocaína

1 litro de éter

1 sacola de pinos vazios

5 balanças de precisão

1 máquina de contar notas





