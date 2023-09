Um homem, de 31 anos, teve o carro roubado pela ex-namorada, de 23 anos, o atual namorado dela, de 30 anos, e um comparsa, de 24 anos, na noite dessa quinta-feira (14) no Bairro Nova Gramada em Juiz de Fora. A trama, envolvendo as quatro pessoas, acabou com a prisão dos três envolvidos no roubo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem relatou que a ex-namorada combinou um encontro com ele no Centro da cidade e depois disso ela o chamou para irem no Bairro Nova Gramado, para comprar bebidas e drogas com um conhecido dela e em seguida eles iriam para um motel. Ao chegarem próximo de um condomínio, ela pediu para que parasse o veículo. Nesse momento, dois homens em uma bicicleta chegaram, um deles entrou no carro e outro seguiu em direção ao Bairro Grama.

Assim que o homem entrou no carro a vítima perguntou sobre a droga, momento que o suspeito sacou uma arma e anunciou o roubo, pegando o celular e um cartão de banco. Assim que pegou os pertences da vítima, o suspeito chamou a mulher pelo nome, ordenou que a vítima descesse do carro e mandou a mulher assumir a direção do veículo, fugindo em seguida.

A PM conseguiu a localização do celular da vítima e iniciou o rastreamento, localizando o carro, sem os ocupantes. Em seguida, eles foram na casa da ex-namorada da vítima e descobriram que ela estava namorando o suspeito do roubo.

Os militares foram até a casa do suspeito e ao cercarem o local, perceberam que algo foi jogado pela janela. Foi encontrado em um terreno o celular roubado e um simulacro de arma de fogo, que foi reconhecido pela vítima como a arma utilizada no crime.

Durante a busca pessoal nos suspeitos foi localizado três pedras de crack e uma embalagem com cocaína. Na residência foram encontrados três celulares e R$58, nenhum dos suspeitos assumiu a posse.

A vítima ainda relatou que dias antes havia tido o celular roubado no Bairro Vila Esperança e reconheceu o aparelho que estava com a ex-namorada como sendo de sua propriedade.

Os suspeitos foram presos e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com os materiais recuperados na ação.