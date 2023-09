Um homem, de 40 anos, em um surto psicótico, destruiu a recepção e o escritório de uma academia na noite dessa quinta (14) na Zona Norte de Juiz de Fora. Ele foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar (PM), que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrê-lo.

De acordo com o SAMU, ao chegar no local, o homem foi encontrado nu e estava agressivo. Ele apresentava agitação psicomotora, com potencial violento, sendo necessária a contenção mecânica e escolta da PM para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Não há informações sobre seu estado de saúde.