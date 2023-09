A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), lançou nesta sexta-feira (15) o cadastro obrigatório para os blocos interessados em participar da Folia de Momo em 2024, em Juiz de Fora, ocupando espaços públicos, como ruas, praças e parques, com ou sem deslocamento. O cadastro deve ser feito online, por meio de formulário específico, disponível no link, até o dia 30 de setembro.

As pessoas com dificuldade de acesso à internet poderão solicitar atendimento presencial na sede da Funalfa, localizada no Paço Municipal, Avenida Rio Branco 2.234 Centro, com agendamento pelo telefone 3212-1272. O mesmo canal pode ser utilizado para tirar eventuais dúvidas. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

No formulário, é preciso fornecer informações como nome e histórico do bloco; público estimado, documentação, endereço e contatos do responsável, além de local, data e horário pleiteados pelos organizadores. Se houver deslocamento (desfile), é necessário informar todas as ruas do percurso. Os dados serão analisados pela Funalfa, que poderá solicitar alterações, buscando garantir segurança e conforto tanto para os foliões quanto para o restante da população.

“O cadastramento de blocos busca ordenar a maior festa popular da cidade, viabilizando providências importantes, como fechamento de ruas, deslocamentos de trânsito, mudanças no transporte coletivo, estratégias de policiamento e outras questões. A ideia é otimizar a alegria dos foliões e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos negativos na rotina da cidade”, afirma a gerente do Departamento de Cultura e Território, Silvânia Santos. Ela acrescenta que somente os blocos cadastrados vão integrar a programação oficial do Carnaval 2024, podendo pleitear o apoio do município.