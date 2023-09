Neste domingo (17), a Igreja celebra o padroeiro São Mateus na paróquia dedicada a ele em Juiz de Fora. A programação será iniciada com um almoço servido em marmitex das 11h às 14h, na Igreja São Mateus, localizada na Rua São Mateus, 629, Bairro São Mateus. Os ingressos já estão sendo vendidos na secretaria paroquial.



Segundo a organização do evento, a festa será comemorada durante os dias 18, 19 e 20 de setembro. Nos primeiros dois dias, haverá missas às 7h, 15h e 18h, enquanto o encerramento será com celebrações às 7h, 12h e 18h, além de uma Vigília Eucarística, com oração dos pais pelos filhos, a partir de 19h30.

No primeiro dia, a Igreja São Mateus sediará um Encontro de Corais. Estão confirmadas as presenças do Coral Arquidiocesano Benedictus, do Coral São Mateus, do Coral Pró-Música, do Coral Cesama e do Coro Acadêmico da UFJF. As apresentações serão iniciadas às 19h e a entrada é gratuita.

No dia 21, quando a Igreja celebra a festa do evangelista, as missas serão às 7h, 15 e 19h, além do repicar dos sinos ao meio-dia. Após a celebração das 15h, terá início a Adoração Eucarística, que se encerrará com a bênção do Santíssimo Sacramento às 18h30.

A programação continua na sexta-feira (22), com Eucaristia às 7h, 15h e 18h. Neste dia, às 20h, ainda será realizado um Concerto Comemorativo em alusão aos 25 anos do Coral São Mateus, com entrada gratuita.

No final de semana, além das missas, acontecerá, no estacionamento da paróquia, a festa social, com funcionamento de barraquinhas. No sábado, a venda de comes e bebes será a partir das 16h e no domingo, após às 9h.

Confira os detalhes da programação:

De 18 a 20 de setembro – Tríduo

Dia 18 de setembro - Segunda-feira

7h, 15h e 18h - Missas

19h - Encontro de Corais

Dia 19 de setembro - Terça-feira

7h, 15h e 18h - Missas

Dia 20 de setembro - Quarta-feira

7h, 12h e 18h – Missas

19h30 - Vigília Eucarística – Oração dos Pais pelos Filhos

Dia 21 de setembro - Quinta-feira - Dia de São Mateus

7h – Missa

12h - Solene repicar dos Sinos

15h - Missa seguida de Adoração Eucarística, que se encerrará com a Bênção do Santíssimo Sacramento às 18h30

19h - Missa Solene

Dia 22 de setembro - Sexta-feira

7h, 15h e 18h – Missas

20h - Concerto Comemorativo pelos 25 anos do Coral São Mateus

Dias 23 e 24 de setembro - Sábado e Domingo

Missas nos horários de costume

Festa com barraquinhas no estacionamento:

Sábado, a partir de 16h

Domingo, a partir de 9h