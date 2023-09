O Governo Federal anunciou a verba de R$180 milhões para a retomada de obras no Hospital Universitário (HU), em Juiz de Fora. O anúncio foi feito pelo Secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Miranda Magalhães Júnior, durante solenidade realizada na tarde desta sexta-feira (15), na Câmara Municipal, com a presença da prefeita Margarida Salomão, a deputada federal Ana Pimentel e vereadores da Casa.

Os investimentos anunciados para o município incluem R$15 milhões para aumentar atendimento de cardiologia e oncologia, 172 equipes de Saúde da Família, 9 equipes de saúde bucal na Saúde da Família, 9 equipes multiprofissionais, 273 agentes comunitários em saúde, equipes para mais 2 consultórios de atendimento da população em situação de rua e 54 agentes de endemia.

Reforma do HU

Helvécio está na cidade para o encerramento do 1º Seminário Regional de Saúde, organizado pela Câmara, e explicou os próximos passos para a retomada das obras.

“É a garantia formal para a retomada de obras do HU, são R$180 milhões garantidos e já R$30 milhões no orçamento de 2024. A Universidade Federal [de Juiz de Fora] está autorizada agora a reiniciar, atualizar os projetos, licitar e voltarmos com as obras tão demandadas pela região toda e, em especial, Juiz de Fora”, explicou o secretário.



Helvécio afirmou ainda que os ministérios da Educação e Saúde, Prefeitura de Juiz de Fora e região, vão discutir o melhor padrão de assistência e quais os serviços e prioridades do Hospital Universitário.

Para a prefeita Margarida Salomão, investir no Hospital Universitário é investir em referência para atendimento.

“Ampliar o sistema de saúde de Juiz de Fora nas suas duas pontas, e investir no Hospital Universitário é investir em sofisticação e excelência, pois esses hospitais se caracterizam por serem hospitais pesquisa, além de serem hospitais de serviço”, destacou.



Equipes de Saúde em Família

Serão criadas mais 172 equipes de Saúde em Família e a expectativa é que cada grupo tenha uma quantidade menor de pessoas para cuidar, ofertando atendimento com mais tempo e qualidade, além de visitas domiciliares e a criação das primeiras equipes de saúde bucal do município.

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Miranda Magalhães Júnior, explicou que essa ampliação tem uma contrapartida do governo municipal, mas com recursos de investimentos garantidos pelo Governo Federal.

“Dentro do nosso cronograma, no primeiro momento estaremos implantando 67 novas equipes de saúde da família. Em nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a prefeita já autorizou e implantamos o terceiro turno, com funcionamento de 7h às 20h. Agora a ideia é ampliar para as outras UBSs que já possuem Saúde da Família esse terceiro turno”.

As unidades que já têm atendimento estendido são as de Bandeirantes, Linhares, Marumbi, Monte Castelo, Santa Cecília, Santa Cruz, Santa Luzia, Santo Antônio e Santos Dumont.

Ivan afirmou ainda que será realizado o concurso de agente comunitário de saúde para preencher as microáreas vazias e também essa expansão das equipes.

“Estes investimentos terão um impacto transformador na saúde de Juiz de Fora, e reforçam o nosso compromisso em fortalecer e ampliar ainda mais o papel do SUS como provedor universal de saúde e bem-estar para toda a população”, completou a deputada federal Ana Pimentel.