Nessa sexta-feira (15), um homem, de 23 anos, teve seu celular roubado em um ponto de ônibus no Bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar (PM), ele teria sido abordado por dois homens altos e magros, sem idade identificada. Um deles vestia jaqueta branca com detalhes em vermelho, bermuda vermelha e touca e o outro jaqueta com capuz preta, bermuda preta e cordão de prata com crucifixo. Ambos possuíam uma faca quando anunciaram o roubo, fugindo com o aparelho logo em seguida. Os suspeitos ainda não foram localizados.