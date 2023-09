Um homem, de 33 anos, foi preso após roubar um cobrador, de 41 anos, e uma passageira, de 34 anos, dentro de um ônibus, no fim da noite desse domingo (17) no Bairro Vila Ideal, Zona Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as vítimas relataram que o homem, portando duas facas, anunciou o roubo, pegou R$54 e um celular e fugiu logo em seguida. A equipe iniciou o rastreamento e localizou o suspeito, que foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão. As duas facas usadas no crime foram apreendidas e o material recuperado.