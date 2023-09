A Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano (Astransp) de Juiz de Fora divulgou, nesta segunda-feira (18), mais um calendário de entrega do Cartão Moov Gratuidade para idosos em Juiz de Fora.

Durante as próximas semanas serão atendidos apenas idosos nascidos no mês de fevereiro, março e abril. Confira as datas:

19/09 a 25/09: Nascidos em Fevereiro

26/09 a 02/10: Nascidos em Março

03/10 a 09/10: Nascidos em Abril

Os idosos nascidos em outros meses terão seus períodos de atendimento divulgados posteriormente.