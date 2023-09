Mais de 800 motoristas foram abordados por agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), nesta segunda-feira (18), na abertura da Semana Nacional de Trânsito. Confira abaixo a programação completa.

A abordagem foi realizada nas pistas dos cruzamentos da Avenida Rio Branco e Itamar Franco. Os agentes participaram também de uma ação educativa, promovida pela Polícia Militar (PM), no posto da MG-353, km 70, no Bairro Grama.

Definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o tema deste ano é “No trânsito, escolha a vida!”. Em parceria com a Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito (Comset), diversas ações voltadas para pedestres e motoristas serão realizadas na cidade.

De acordo com a PJF, a iniciativa foi criada pelo Código de Trânsito Brasileiro, é realizada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a necessidade de um trânsito mais seguro.

Confira abaixo a programação:



Dia 20, quarta-feira:

- Os idosos e o trânsito. Roda de Conversa para abordar os seguintes temas:

“O uso de medicamentos que podem comprometer o ato de dirigir e caminhar” e “Segurança no Trânsito: travessia, segurança ao caminhar, comportamentos seguros”. Serviços de aferição de pressão arterial e vacinação. Local: Centro de Convivência do Idoso, a partir de 13h.

- Palestra Educativa na Escola Municipal Amélia Mascarenhas, com a Guarda Municipal de Juiz de Fora

Dia 21, quinta-feira:

- Palestra “Direito de Trânsito sob a perspectiva dos defensores”, às 18h, na Rua Marechal Deodoro, 552. 4º andar. Centro. Inscrição prévia e informações pelo link. Evento com certificado da Comissão de Trânsito da OAB/MG – Subseção de Juiz de Fora. Vagas limitadas.

- Atividades educativas dentro do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Praça da Estação, de 9h as 12h

Dia 22, sexta-feira:

- Campanha virtual do Dia Mundial Sem Carro

Dia 24, domingo:

- Encerramento na Rua de Brincar (Parque das Águas)