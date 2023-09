Nos próximos dias, Juiz de Fora e região devem enfrentar um período de baixa umidade do ar, caracterizado por clima quente e seco, com temperaturas que podem atingir até 35°C. Essa situação é comum no final do inverno e no início da primavera, que se inicia no próximo sábado (22), devido à predominância da massa de ar quente e seco sobre o Brasil central, antecedendo a temporada de chuvas.



Renan Tristão, climatologista, compartilhou com o Portal suas previsões, enfatizando que a expectativa é que as temperaturas continuem a subir até o final desta semana, alcançando, provavelmente, temperaturas entre 33°C e 35°C devido à expansão do ar quente e seco sobre a região central do Brasil.

Ele também observa que esta onda de calor está mais intensa do que o normal: "A tendência é que venham ondas de calor mais fortes e isso tem relação com as mudanças climáticas. Até porque, não muito tempo atrás, em 2020, nós tivemos outra onda de calor muito forte e anormal. O intervalo entre elas está ficando cada vez mais curto."

Devido à previsão de queda ainda maior na umidade nas próximas semanas, é importante que pessoas com problemas alérgicos redobrem os cuidados, pois essas condições climáticas aumentam a suscetibilidade a problemas respiratórios. Nesse sentido, o climatologista recomenda que, sempre que possível, umidificadores sejam utilizados dentro de casa para ajudar a manter níveis adequados de umidade do ar.

Tags:

Calor | clima | Cuidados | tempo