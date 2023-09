O processo de licitação do edital do comércio popular de Juiz de Fora foi homologado nesta terça-feira (19). O edital concede 235 vagas para ocupação de pontos na região central do município.

A homologação foi feita pela prefeita Margarida Salomão. Segundo a Prefeitura, o edital busca reorganizar o espaço público, garantir a mobilidade e a geração de renda, além de combater a precarização do trabalho. É a primeira licitação do setor em 30 anos.

Após cadastro e análise das propostas técnicas apresentadas, foram concedidas licenças a todos os inscritos no edital do Comércio Popular que cumpriram as condições estabelecidas no documento.

“Além de combater a precarização do trabalho, valorizar os comerciantes populares e promover melhoria na mobilidade urbana, a medida garante que as licenças sejam concedidas com critérios pré-estabelecidos de forma transparente e democrática”, afirmou a Prefeitura.