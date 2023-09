Na tarde desta terça-feira (19), um policial militar acionou a equipe da Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) após avistar um motociclista portando uma arma de fogo, no Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar, em determinado momento, o condutor e passageiro teriam parado e entrado em uma residência no bairro, onde foi realizado o cerco do local. O carona foi localizado dentro desta casa e, durante buscas no imóvel, o condutor também foi encontrado escondido dentro de um dos quartos.

O homem foi preso e após a buscas com cadela da ROCCA, foram apreendidos uma pistola israelense calibre 9mm, um celular, R$ 900, 13 munições e uma moto Yamaha.