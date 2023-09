O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, por volta das 17h20, desta terça-feira (19), por causa de uma batida entre um carro e uma moto na Avenida dos Andradas, em frente à Igreja da Glória, na cidade de Juiz de Fora. No acidente, duas mulheres que estavam na moto, uma de 28 anos e a outra com idade não identificada, ficaram feridas.



De acordo com o SAMU, uma das mulheres, 28, estava com dor na coluna, altura da lombar e nos membros inferiores direito e esquerdo. Já a outra, sofreu corte profundo no membro inferior direito, altura da panturrilha.

Ambas foram levadas para o Hospital Albert Sabin.