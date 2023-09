Um idoso de 74 anos foi baleado na manhã dessa terça-feira (19), no Bairro São Benedito, em Juiz de Fora.

À Polícia Militar (PM), a vítima contou que estava na porta de casa quando ouviu um casal discutindo e se agredindo. Depois de alguns minutos, o idoso ouviu um tiro e sentiu uma queimação no abdômen e percebeu que tinha sido baleado.

O idoso relatou ainda que suspeita que o casal possa ter atirado, pois os dois eram os únicos na rua no momento do disparo. Entretanto, ele ressaltou não ter visto uma arma com o casal.

Durante rastreamento, os policiais localizaram a mulher de 34 anos que confirmou que ela e o companheiro de 43 anos brigaram, mas negou que eles tenham atirado e disse que não têm nenhuma arma. O homem não foi localizado.

O idoso recebeu atendimento e foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). O nome dele não foi divulgado, por isso não foi possível saber o estado de saúde do idoso.