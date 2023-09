O Procon de Juiz de Fora realizou, na última sexta-feira (15), uma pesquisa de preço em postos de combustíveis da Zona Sul de Juiz de Fora. O aviso com o resultado da pesquisa foi divulgado no Atos do Governo nesta quarta-feira (20).

De acordo com o documento divulgado a gasolina comum mais cara foi encontrada em um posto, de bandeira da Petrobrás, no Bairro Teixeiras. O litro no local está custando R$5,99, $0,15 a mais do que o preço médio do combustível no Brasil, R$5,84, e R$0,35 a mais do preço médio praticado em Minas Gerais, R$5,64, segundo o portal da Petrobrás.

Já a gasolina comum mais barata e o etanol mais barato, foram encontrados em um posto, também no Bairro Teixeiras, de bandeira branca, com o litro a R$5,91 e R$3,81 respectivamente.

O diesel mais caro foi encontrado em um posto, de bandeira da Ipiranga, no Bairro Salvaterra com o litro a R$6,15 e o mais barato em um posto, também com bandeira Ipiranga, no Bairro Santa Luzia, com o litro a R$5,89. A média do preço do diesel no Brasil, até o dia 16 de setembro, é de R$6,20 e em Minas Gerais R$6,18.

Ainda, conforme a pesquisa, a média de preço da gasolina comum nos postos da Zona Sul é de R$5,97, do etanol R$3,86 e do Diesel R$6,04. A gasolina encontra-se acima da média nacional, R$5,84, e estadual, R$5,64. Já o Diesel tem o preço abaixo da média nacional, R$6,20, e estadual, R$6,18.

Confira a pesquisa de preço completa clicando aqui.