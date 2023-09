Quatro jovens, com idades entre 19 e 26 anos, foram detidos após denúncia de porte de arma ilegal no Bairro Mariano Procópio, na tarde dessa terça-feira (19), em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma denúncia apontou que dois ocupantes de uma moto estariam andando armado. A dupla tentou fugir ao avistar os militares, mas foram abordados.

A polícia então realizou diligências na casa do proprietário da moto, um rapaz de 26 anos, e localizaram uma pistola israelense cal. 9mm carregada com munições intactas do mesmo calibre, além de R$ 1 mil em dinheiro.

Uma moça de 21 anos que estava na casa também foi detida.