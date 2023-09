As atividades do Programa Municipal de Nutrição Enteral e Oral (PMNEO) e do Serviço Social do Departamento de Gestão de Demandas Especiais (DGDE) estão suspensos temporariamente em Juiz de Fora.

De acordo com a Prefeitura, as atividades serão realizadas em novas instalações e não funcionarão até sexta-feira (22).

Atualmente os serviços funcionam no 1º andar do prédio da Secretaria de Saúde, na Rua Halfeld, 1.400. Após a mudança, os setores funcionarão no mesmo prédio, mas no segundo pavimento do subsolo.