Dia 29 de setembro, comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora comemoram a festa dos Santos Arcanjos, são eles: São Miguel, o protetor dos filhos de Deus e da Igreja; São Gabriel, o mensageiro responsável pela Anunciação a Nossa Senhora e São Rafael, o guia dos viajantes.

Em Santos Dumont (MG), a festa deste ano será diferente, pois a Paróquia São Miguel e Almas está se preparando para a elevação de sua Igreja Matriz à condição de Santuário Arquidiocesano. Por causa disso, a festividade traz o tema “Santuário: Memória, Presença e Profecia do Deus Vivo”.

Durante a novena, que se inicia nesta quarta-feira (20), serão oferecidas duas missas diárias – às 15h e às 19h – na Matriz, enquanto no dia 29 haverá celebrações às 8h, 10h e 15h. A Missa de elevação está marcada para as 17h e será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.



Confira a programação de Juiz de Fora e região:



Paróquia São Miguel e Almas – Santos Dumont/MG

Endereço: Praça Cesário Alvim, 49, Bairro Centro

De 20 a 28 de setembro – Novena

15h e 19h – Missa e novena na Matriz

*No dia 23, às 16h30, haverá apresentação de dança do Grupo da 3ª idade - É Preciso Saber Viver.

**Atendimento de confissões todos os dias, de 14h às 15h.

Dia 24 de setembro – Domingo

9h - 10ª Corrida Rústica de São Miguel Arcanjo

*Inscrições até o dia 21 no Escritório Paroquial ou pelo site.

10h - Missa das Crianças

11h - Momento de recreação

11h – Concentração e saída da Cavalgada de São Miguel na Praça da Bíblia; bênção dos cavaleiros e amazonas na Matriz São Miguel e Almas; chegada e sorteio de brindes no Parque de Exposições

14h - Leilão de Gado no Parque de Exposições

Dia 29 de setembro – Sexta-feira – Dia dos Santos Arcanjos

8h, 10h e 15h – Missas

11h - Carreata de São Miguel Arcanjo saindo da Igreja Matriz

*Na volta à Matriz, haverá bênção dos veículos.

17h – Missa Solene de elevação a Santuário Arquidiocesano presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, seguida de procissão pelas ruas centrais da cidade

*Retornando para a Igreja Matriz, será entoado o canto do “Te Deum” e os fiéis receberão a bênção do Santíssimo Sacramento.

**Atendimento de confissões das 8h às 12h e de 14h às 16h.

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

**Haverá apresentações musicais após as missas de sexta-feira (22), sábado (23), domingo (24) e quinta-feira (28).

Comunidade São Miguel e Almas – Graminha (pertencente à Paróquia Santa Luzia)

Endereço: Rua Joaquim Vicente Guedes, 1975, Bairro Graminha

Dia 24 de setembro – Domingo

9h – Missa Campal na praça do Bairro Graminha, com bênção das famílias

Dia 25 de setembro – Segunda-feira

19h - Carreata com imagem de Santa Luzia saindo da Matriz até a Comunidade São Miguel

19h30 - Missa da Vitória na Comunidade São Miguel



De 26 a 28 de setembro – Tríduo

19h - Terço de São Miguel

19h30 – Missa

Dia 28 de setembro – Quinta-feira

Encerramento do “Combatentes na Oração com São Miguel Arcanjo”

19h – Terço de São Miguel na praça do Bairro Santa Luzia

19h30 – Missa da Vitória na praça do Bairro Santa Luzia

Dia 29 de setembro – Sexta-feira – Dia dos Santos Arcanjos

19h – Procissão com a imagem de São Miguel seguida de Missa Solene em honra aos Arcanjos, com bênção dos terços, imagens e velas de São Miguel

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Comunidade Santos Arcanjos – Marumbi (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)

Endereço da comunidade: Rua Aleixo Martins Neto, 329, Bairro Marumbi. A Matriz Santa Rita de Cássia fica na Rua Barão do Retiro, 388, Bairro Bonfim

Dia 23 de setembro – Sábado – Encerramento dos 7 Sábados com São Miguel Arcanjo

23h – Missa na Matriz Santa Rita de Cássia

0h – Oração de São Miguel

Dia 29 de setembro – Sexta-feira – Dia dos Santos Arcanjos

7h, 10h, 12h, 15h e 17h – Missas na Matriz

19h30 – Missa na Comunidade Santos Arcanjos

*Haverá distribuição da espada de São Miguel em todas as celebrações.

Igreja São Miguel – Alto Santo Antônio (pertencente à Paróquia Santo Antônio do Paraibuna)

Endereço: Rua dos Vencedores, 05, Bairro Santo Antônio

De 26 a 28 de setembro – Tríduo

Dias 26 e 27 de setembro – Terça e quarta-feira

19h30 – Missa

Dia 28 de setembro – Quinta-feira

19h30 – Celebração da Palavra

Dia 29 de setembro – Sexta-feira – Dia dos Santos Arcanjos

19h30 – Missa festiva

Dia 1º de outubro – Domingo

14h – Show de prêmios e funcionamento de barraquinhas