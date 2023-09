Um homem, de 33 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de roubo na noite dessa quarta-feira (20) no Bairro Amazônia em Juiz de Fora. Ele foi atingido no braço e ombro esquerdo e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O suspeito do crime foi preso horas depois pela Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, a vítima relatou que estava em um bar no momento que foi abordada por um homem magro, vestindo camisa preta, que determinou que ela entregasse o relógio de pulso. A vítima negou o pedido do suspeito que, portando uma faca, a golpeou no braço e ombro esquerdo.

Mesmo ferido, o homem conseguiu empurrar o suspeito e fugir do ataque. Ele foi socorrida pelo SAMU para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) onde a equipe médica constatou uma ferida no braço e na região da clavícula. A vítima foi medicada e liberada em seguida.

Durante o rastreamento os militares conseguiram localizar o suspeito, ele estava com faca utilizada no crime. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.