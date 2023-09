Nesta sexta-feira (22), Juiz de Fora vai lançar uma campanha nas redes sociais sobre o Dia Mundial sem Carro. Essa data, criada na França em 1997, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o uso responsável dos automóveis.

Para Renata Lutiene, supervisora de Educação para o Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), com o crescimento da urbanização e da industrialização nas sociedades do mundo todo, o uso do automóvel se difundiu como meio principal de locomoção: "As pessoas utilizam esse modal para o deslocamento entre diferentes lugares, muitos deles próximos entre si. Dessa forma, o carro tornou-se parte integrante de nossas vidas, de forma que, para muitos, é difícil pensar a vida sem ele”.



Ainda segundo a supervisora, esta data é uma oportunidade para que as pessoas experimentem vivenciar a cidade de outra forma: "Transporte público, bicicleta e mesmo a caminhada são alternativas saudáveis e cidadãs, que contribuem com o meio ambiente, com a sua saúde e até com a locomoção daqueles que realmente necessitam utilizar o carro, sobretudo em situações especiais de mobilidade como idosos, gestantes, transporte de crianças pequenas, pessoas com deficiência entre outros. Até a carona solidária, combinada com um colega de escritório que more perto da sua casa, já ajuda bastante", complementa.



Confira abaixo a programação:



Quinta-feira (21):

- Palestra “Direito de Trânsito sob a perspectiva dos defensores”, às 18h, na Rua Marechal Deodoro, 552, 4º andar, Bairro Centro. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por aqui. Além disso, o evento gera certificado da Comissão de Trânsito da OAB/MG – Subseção de Juiz de Fora.



Sexta-feira (22):

- Campanha virtual do Dia Mundial Sem Carro



Domingo (24):

- Encerramento na Rua de Brincar no Bairro Parque das Águas