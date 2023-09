A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar uma obra de interligação na rede de água no Bairro Granbery neste domingo (24). A intervenção acontecerá de 8h às 13h, no cruzamento das ruas João Romão Guedes e Professora Carolina Coelho e, para isso, será necessário interromper o abastecimento do bairro.

A Cesama pede a compreensão da população local e orienta para que os moradores economizem água durante os serviços. Assim que os trabalhos forem finalizados, a água será reaberta, e o abastecimento deve ser regularizado ainda no domingo.