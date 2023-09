Um contratado firmado entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a empresa Qualis Construções e Serviços Ltda., prevê a construção de academias ao ar livre em até sete meses no valor total de R$ 186.089,75. A informação foi confirmada pela reportagem no portal da Transparência.

O contrato prevê que o prazo de execução das obras é de até sete meses, sendo o contrato válido por 10 meses.

A Acessa procurou o Executivo para saber quantas academias serão instaladas e os locais, e aguarda retorno. A Qualis, que tem registro na cidade mineira de Rodeiro, também foi procurada pela reportagem, que aguarda retorno.

A empresa foi escolhida após processo licitatório/tomada de preços. O contrato foi assinado no dia 1º de setembro e publicado no Atos do Governo no dia 5.

“A diferença entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos órgãos envolvidos para autorização de início bem como eventuais atrasos na emissão da OS e também para prestação de contas por parte da contratante e da emissão do Termo de Recebimento por parte do Município”, explica o contrato.

A empresa tem prazo de 10 dias para iniciar o serviço a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço (OS) expedida pela Prefeitura, que aponta o prazo para execução do trabalho. Não foi informado quando a OS foi expedida pelo Município.