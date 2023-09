Mais de 43 mil pessoas se candidataram para participar do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2024, um aumento de quase 27% em relação aos candidatos do ano passado. Segundo a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), foi um recorde de inscrições. Os dados foram divulgados pela Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) nesta segunda-feira (25).

Ao todo, o Pism 2024 oferece 2.303 vagas distribuídas em 76 cursos. Dessas, 1.903 são destinadas ao campus de Juiz de Fora, enquanto 400 são reservadas para Governador Valadares. A UFJF ressalta que essas vagas seguem critérios de cotas e permitem a entrada tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2024.

O processo seletivo será realizado nos dias 9 e 10 de dezembro, das 13h30 às 17h30, em cinco cidades: Governador Valadares, Juiz de Fora, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda.

Inscrições

Ao todo, foram 43.791 inscrições contando com o vestibular de Música da UFJF. Para o Pism, foram 43.711 inscrições; na edição anterior foram 34.435 candidatos.

Conforme a universidade, o crescimento mais significativo nas inscrições ocorreu no Módulo I, que registrou 23.971 inscritos, enquanto o Módulo II atraiu 13.079 e o Módulo III contabilizou 6.661 candidatos.



A UFJF afirmou que a última vez que a instituição havia ultrapassado a marca de 40 mil inscritos foi em 2019, antes da pandemia, quando registrou 40.160 candidatos. A universidade recebeu ainda 18.497 solicitações de isenção da taxa de inscrição; 16.528 foram atendidas, o maior número de isenções concedidas nos últimos cinco anos.

“Experimentamos uma queda na procura pela graduação, tanto via Enem quanto através do Pism, durante o período pandêmico, mas os resultados deste ano são satisfatórios, evidenciando novamente o interesse dos alunos pelo nosso programa", afirmou o pró-reitor de Graduação, Cassiano Amorim.

Confira abaixo o número de inscritos por cidade:

Governador Valadares: 7.313 inscritos

Juiz de Fora: 23.065

Muriaé: 5.386

Volta Redonda: 3.060

Petrópolis: 4.887



E agora?

Os candidatos devem esperar a emissão do comprovante definitivo de inscrição que estará disponível na Área do Candidato, a partir das 15h de 6 de novembro até as 12h de 10 de dezembro. O documento terá informações sobre o local de prova onde o candidato fará o processo seletivo.

Vestibular de Música

Segundo a UFJF, também foi registrado recorde no número de inscrições para o Vestibular de Música: 80 candidatos, um aumento de 46 inscrições em relação ao ano anterior. Dessas inscrições, 22 estudantes obtiveram a gratuidade por meio da solicitação de isenção.

A seleção será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, e além do vestibular, os candidatos ao curso de Música devem realizar provas de habilidade específica, de 2 a 4 de outubro, em formatos remotos e presenciais.

“Essa avaliação é eliminatória e composta por duas etapas: prática musical e teórica com percepção música”, explicou a UFJF.