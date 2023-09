Com apenas dois dias do início da primavera, o tempo seco e de baixa umidade começa a mudar para um tempo chuvoso, porém ainda quente, nos próximos dias em Juiz de Fora. Apenas nesta segunda-feira (25), a Defesa Civil emitiu dois alertas à população: o primeiro sobre a baixa umidade relativa do ar em Minas Gerais, já o segundo alertava para a possibilidade de tempestade com granizo, vendaval e chuva forte com duração de, pelo menos, 1h30min.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do clima estável em todas as regiões do estado por causa da presença de uma massa de ar seco, entre segunda (25) e terça-feira (26) a previsão para a região Sul, Zona da Mata e Campo das Vertentes é de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Ondas de calor

Nesse domingo (24), segundo a Estação Meteorológica do 5º Distrito do Inmet, Juiz de Fora atingiu a máxima de 34°C, um dos dias mais quentes nos últimos dois anos. Para a semana, a previsão é de que as altas temperaturas se mantenham.

Na terça-feira (26), a máxima está em 33°C, já a mínima em 23°C. Já na quarta-feira (27), a máxima é de 38°C e a mínima 23°C. E na quinta (28) e sexta-feira (29) a previsão é de que a máxima aumente para 42°C com mínima de 13°C.

Em tempos com altas temperaturas, o Ministério da Saúde recomenda à população que sejam feitas refeições leves com muitas frutas e legumes, evitem atividades físicas nas horas mais quentes do dia, usem soro fisiológico para hidratar as vias áreas e consumam grande quantidade de água.

Características da Primavera

A Primavera, iniciada no dia 23 de setembro, dura até o dia 22 de dezembro. O início da estação mantém algumas características do final inverno, mantendo o predomínio de sol, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade em Minas Gerais. No decorrer do mês de outubro ocorre a transição da estação seca para a chuvosa em todo o estado.

As primeiras pancadas de chuva são normalmente acompanhadas de rajadas de vento, raios e precipitação de granizo. Segundo o Inmet, no decorrer da estação, as chuvas se tornam mais frequentes principalmente no final da tarde e/ou noite, devido ao aquecimento durante o dia e a maior disponibilidade de umidade. Esta estação também é conhecida por ter uma grande quantidade de chuva em períodos relativamente curtos de tempo.

Para Minas Gerais, as projeções do Instituto indicam que a Primavera deste ano será caracterizada por chuvas abaixo da média climatológica e uma distribuição irregular tanto em termos espaciais quanto temporais. No entanto, nas regiões do Triângulo Mineiro e no sul do estado, espera-se que o volume de chuva fique ligeiramente acima da média histórica. Quanto às temperaturas, as previsões apontam para valores acima da média histórica, sinalizando uma Primavera com características climáticas peculiares em Minas Gerais.