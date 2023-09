Uma jovem, de 20 anos, denunciou ter sido vítima de um estupro na noite dessa segunda-feira (25) no Bairro Manoel Honório em Juiz de Fora. Ela registrou a ocorrência acompanhada de familiares.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava em um bar bebendo com amigos quando eles foram embora, um homem se aproximou e os dois começaram a conversar. O homem se ofereceu para pagar a conta do bar e em seguida a convidou para ir ao carro dele para eles ficarem juntos. No carro, a vítima contou que eles se beijaram e que em determinado momento o homem insistiu e iniciou os atos sexuais. Ela pediu que ele parasse por diversas vezes, não sendo atendida e não tendo forças para resistir ao estrupo.

A jovem foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde foi constatado a conjunção carnal, sendo medicada e liberada em seguida. Até o momento ninguém foi preso.