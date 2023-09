Um morador do Bairro Caiçaras, em Juiz de Fora, procurou a equipe do Acessa nesta terça-feira (26), para relatar que o bairro se encontra sem fornecimento de água desde a última sexta-feira (22). De acordo com a denúncia, vários moradores entraram em contato com a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), mas não obtiveram retorno.



A reportagem procurou a Cesama, que em nota informou que foi registrado um aumento de cerca de 15% no consumo de água em Juiz de Fora apenas nesse final de semana. Especificamente na Cidade Alta, esse aumento chegou a 33%. Além disso, no Bairro Caiçaras, a companhia localizou dois vazamentos de água nesta terça, nas ruas Elson Lopes de Souza e Abigail Maria de Oliveira.

A Cia destacou ainda que os reparos já estão sendo realizados e a previsão é de que o abastecimento seja normalizado ao longo desta terça-feira (26) ou até a madrugada de quarta-feira (27).