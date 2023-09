Uma jovem, de 18 anos, foi estuprada durante um roubo na madrugada desta quinta-feira (28) no Bairro Cruzeiro de Santo Antônio em Juiz de Fora. Três homens, de 18, 22 e 35 anos, suspeitos do crime, foram identificados. Dois deles foram presos e um conseguiu fugir.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a jovem relatou que estava com o namorado dentro de um carro quando os suspeitos, que estavam com roupas escuras e toucas balaclava cobrindo seus rostos, se aproximaram, anunciaram o roubo, dois deles portando armas de fogo, e exigiram os celulares das vítimas. Em seguida, os suspeitos trancaram o namorado da jovem no porta malas do carro e dois deles a obrigaram a fazer sexo oral e o terceiro suspeito praticou a conjunção carnal.

Durante as diligências, a PM apurou que os suspeitos, antes do crime cometido contra a vítima, teriam roubado os celulares de um idoso, de 73 anos, e uma jovem, de 23 anos, no Bairro Salvaterra, próximo ao Supermercado BH, e dois deles haviam sido presos. A vítima do estrupo reconheceu os suspeitos e eles se encontram à disposição da autoridade de polícia judiciária. O terceiro envolvido ainda não foi localizado.

ROUBO NO SALVATERRA



Segundo a Polícia Militar, por volta das 22h, dessa quarta-feira (27), o idoso e jovem tinham acabado de fazer compras no Supermercado BH, no Bairro Salvaterra, quando foram abordados pelos três suspeitos, que estariam em uma caminhonete, Saveiro vermelha. Dois deles armados, que anunciaram o roubo, pegaram dois celulares e fugiram.