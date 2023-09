Três roubos à mão armada foram registrados nessa quarta-feira (27) nos bairros Ponte Petra, Nova Era e São Pedro, em Juiz de Fora. No Granbery, durante madrugada desta quinta-feira (28), uma tentativa de roubo à mão armada também foi registrada. Até o momento, ninguém foi preso.

TENTATIVA DE ROUBO NO GRANBERY

De acordo com a Polícia Militar (PM), no início da madrugada desta quinta-feira (28), as vítimas, de 23 e 25 anos, relataram que estavam andando pela Rua Espírito Santo quando foram abordadas por dois suspeitos em uma moto preta, de capacete e roupas pretas. O carona, portando uma arma de fogo pequena e cromada, anunciou o roubo, momento que as vítimas correram sentido Avenida Presidente Itamar Franco. Em ato contínuo, os suspeitos fugiram pela Rua Santos Dumont sem levar nada. O veículo chegou a ser filmado pelo olho vivo, porém não foi possível ver a placa, pois a imagem não estava nítida.

ROUBO NO PONTE PRETA

Segundo a PM, a vítima, de 30 anos, relatou que havia acabado de sair do seu local de trabalho, e acompanhada de sua mãe, aguardavam um Uber, quando foram abordadas por dois suspeitos em uma moto preta, aparentando ser uma CG 160, que anunciaram o roubo, o carona portava uma arma de fogo cromada, pegaram um celular e fugiram em seguida.

ROUBO NO NOVA ERA

Conforme informações da Polícia Militar, a vítima, de 21 anos, relatou que caminhava pela Rua Sebastião Alves Marcato, quando foi abordada por dois homens em uma moto, XRE laranja, que anunciaram o roubo, um deles portando uma arma de fogo cromada, pegaram o seu celular e fugiram em seguida.

ROUBO NO SÃO PEDRO

De acordo com informações da PM, as vítimas, de 19, 20 e duas de 21 anos, estavam andando pela Rua Sebastião Ferreira, quando foram abordadas por dois homens em uma moto, XRE preta, que anunciaram o roubo, um deles portando uma arma de fogo, pegaram quatro celulares e fugiram em seguida sentido Avenida Presidente Costa e Silva.