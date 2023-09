A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), anunciou nesta quinta-feira (28), a instauração do decreto para a gratuidade do transporte público na cidade aos domingos e feriados. A chefe do executivo garante que o documento será publicado na próxima segunda-feira (2).

"Neste domingo a gratuidade já está garantida, pois como haverá a eleição dos conselheiros tutelares, os ônibus já estarão circulando das 7h às 18h, horário da eleição. Na segunda-feira (2) nós iremos baixar esse decreto” afirmou Margarida.