Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (29), em Juiz de Fora, suspeito de ser o responsável pelo carregamento de 826 tabletes de maconha apreendidos em Muriaé no início do mês. A droga apreendida foi incinerada pela Polícia Civil nessa quinta-feira (28).

De acordo com a Civil, a ação faz parte da segunda fase da Operação “Fronteira”. As investigações apontaram que, após a interceptação do veículo com a droga, o suspeito fugiu e foi localizado pelo setor de inteligência da Polícia Civil em um apartamento de luxo no Centro de Juiz de Fora.

Na manhã desta sexta-feira, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão no imóvel. “Buscamos a investigação qualificada a fim de responsabilizar o grande traficante e não simplesmente prender os transportadores; temos a convicção do importante golpe que o tráfico na cidade de Muriaé sofreu", afirmou o delegado Glaydson Ferreira.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional.