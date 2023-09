A Defesa Civil de Juiz de Fora realizou a primeira reunião do Plano de Contingência para o próximo período chuvoso na última quarta-feira (27). O Plano estabelece um conjunto de medidas que devem ser colocadas em ação em casos de emergência e garante que o planejamento tem mais efetividade às ações de resposta.



O objetivo é envolver diversos órgãos para, em situações de desastres, reduzir os danos no menor tempo possível. “Conforme nos anos anteriores, o Plano de Contingência visa promover uma ação integrada entre todas as secretarias da prefeitura e de órgãos externos com o objetivo principal de promover uma resposta rápida e eficaz frente às situações de emergência", explica o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Luís Fernando Martins.



Ao longo do ano, a equipe técnica da Defesa Civil vem atuando na produção de medidas preventivas, para prevenir os impactos do período chuvoso. Mais de 60% das vistorias realizadas pela Defesa Civil em 2023 foram de caráter preventivo a fim de orientar a população e encaminhar ações necessárias para redução do risco. As áreas de riscos são monitoradas e o mapeamento das áreas é atualizado de forma constante.