Duas mulheres, uma delas de 28 anos, e um homem precisaram ser socorridos após inalarem fumaça, apresentando quadro de desconforto respiratório, durante um incêndio em um apartamento na madrugada deste sábado (30) na Avenida Presidente Itamar Franco, Bairro São Mateus em Juiz de Fora. A mulher de 28 anos foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a UPA Oeste. Já a outra mulher e o homem foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio se iniciou no quarto dos fundos do imóvel e propagou pelos cômodos. Foi necessário erguer uma mangueira pela fachada do prédio, pois os hidrantes não funcionaram como deveriam. O fogo foi dissipado e ninguém se feriu gravemente. Os responsáveis pelo prédio, ao serem questionados, não souberam informar sobre o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da edificação.

A Defesa Civil e a Perícia técnica foram acionadas e ficaram de comparecer no local ainda neste sábado.