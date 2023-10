Morreu na noite desse sábado (30), o Arcebispo Emérito Dom Eurico dos Santos Veloso, na Santa Casa. Ele estava internado há alguns por causa de insuficiências cardíaca e renal. A morte foi confirmada pela Arquidiocese de Juiz de Fora neste domingo (1º). O Arcebispo Dom Gil Moreira lamentou a morte do colega.

Segundo a Arquidiocese, o quadro de Dom Eurico se agravou neste fim de semana, quando foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas morreu às 23h20.

O corpo de Dom Eurico é velado neste domingo (1º), na Catedral de Juiz de Fora. As missas de corpo presente ocorrerão às 12h, 16h, 18h e 19h30. Às 10h, uma celebração foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.

O velório segue até as 21h e continua na segunda-feira (2), às 6h. A última Missa Exequial será celebrada às 14h, seguida de sepultamento na cripta da Catedral. Também haverá celebração da Eucaristia às 7h, 10h e 12h.



História

Dom Eurico nasceu no dia 13 de abril de 1933 no Distrito de Sarandira, em Juiz de Fora. Entrou para o Seminário Santo Antônio aos 16 anos para o curso de Admissão ao Ginásio. Em 1956, ingressou no Seminário Maior São José, em Mariana (MG), para o Curso de Filosofia e de Teologia. Teve a Ordenação Presbiteral no dia 22 de setembro de 1962.



A atuação de Dom Eurico começou Paróquia Nossa Senhora das Mercês, em Mar de Espanha, como vigário. Depois, ele foi transferido para o Seminário, como vice-reitor. Também atuou como Capelão do Noviciado das Irmãs dos Santos Anjos, sendo, depois, Capelão do Colégio da mesma congregação.

Em janeiro de 1970, voltou a Mar de Espanha como pároco. Ele também foi professor em colégio particular e também pelo Estado. Nesta época, Dom Eurico cooperou na coordenação pastoral da Arquidiocese. Em 1978, além da paróquia, voltou a trabalhar no Seminário e, logo depois, foi nomeado Vigário Geral. Em 5 de julho de 1987, foi ordenado Bispo Auxiliar de Juiz de Fora, auxiliando Dom Juvenal Roriz, CSSR no governo arquidiocesano.

Com a renúncia de Dom Juvenal, Dom Eurico foi escolhido pelo Colégio dos Consultores como Administrador Arquidiocesano, no dia 7 de fevereiro de 1990. Em 15 de agosto de 1991, passou o governo da Arquidiocese a Dom Clóvis Frainer, OFM Cap. Iniciou o pastoreio como Bispo Coadjutor na Diocese de Luz (MG) em 30 de agosto de 1991. Dom Belchior da Silva Neto era o Bispo Diocesano. Em 18 de maio de 1994, assumiu aquela Diocese como 3º Bispo Diocesano.

Em 28 de novembro de 2001 foi transferido para a Arquidiocese de Juiz de Fora, tornando-se Arcebispo no início de fevereiro de 2002. De abril de 2003 a novembro de 2008, visitou todas as 84 paróquias e também as quase-paróquias. Foi atuante na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) no setor de Ensino Religioso e, no âmbito do Regional Leste 2, no Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso.

Por motivos de idade, se tornou Arcebispo Emérito em 28 de março de 2009.

Nota de Dom Gil Antônio Moreira

“Com pesar, comunico o falecimento de Dom Eurico Santos Veloso, Arcebispo Emérito de Juiz de Fora, com 90 anos de idade, completados dos em 13 de abril passado. Depois de vários dias internado na Santa Casa de Misericórdia desta cidade, pelo agravamento dos problemas cardíacos, foi levado à UTI, ontem, por volta das 15h, tendo feito sua Páscoa definitiva às 23h20.

Seu corpo será velado na Catedral de Juiz de Fora, neste domingo, 1º de outubro, a partir de 8h horas, até 21h, e segunda-feira, 2 de outubro, a partir de 6h até às 14h, quando será celebrada a Missa Exequial, seguida de sepultamento na cripta da Catedral.

Neste domingo, haverá missas com o corpo presente nos horários de 8h30, 10h, 12h, 16h, 18h e 19h30, com Paramentos verdes. Segunda-feira, as missas serão às 7h, 10h, 12h e 14h, todas com Paramentos roxos. Pedimos aos padres que tragam suas estolas e aos bispos que tragam estolas e a Mitra branca.

Com fé na ressurreição dos mortos, agradecidos pelos serviços sacerdotais prestados às Igrejas