Após tentativa de fuga, duas pessoas foram detidas pela Polícia Militar (PM), nesse sábado (30), com mais de 100 pinos de cocaína no Bairro Parque Guarani, em Juiz de Fora.

A PM recebeu informações que duas pessoas em uma moto com drogas no Bairro Grama. Ao avistar os policiais, a dupla fugiu para a área central da cidade, mas foi abordada pelos militares.

Com eles e no local da denúncia, a polícia encontrou drogas. Com o apoio da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) durante rastreamento em endereços e em um matagal próximo às residências na Rua Sophia Raphael Zacharias, a PM localizou diversas porções de maconha, ecstasy, crack, balança de precisão e quase R$ 300 em dinheiro.

Veja abaixo a lista de materiais apreendidos: