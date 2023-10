Dois homens, que não tiveram as idades informadas, foram presos suspeitos de planejarem um sequestro no Bairro Bairu em Juiz de Fora. Durante a ação também foram apreendidos um carro clonado, drogas e um bloqueador de sinal.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a equipe recebeu informação de que o sequestro iria ocorrer nas proximidades da praça do bairro. No local, os agentes verificaram que os suspeitos estavam em um carro e observavam as residências. Ao perceberem a aproximação dos policiais eles fugiram.

Com o apoio da Polícia Militar (PM), os suspeitos foram localizados no Bairro Santa Cândida. Um deles estava com o veículo, de placa clonada e um bloqueador de sinal veicular. O segundo suspeito foi encontrado posteriormente com drogas em sua posse.

De acordo com o delegado Marcio Rocha, outros três homens, suspeitos de planejarem o crime, já foram identificados. As investigações prosseguem.