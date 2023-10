Três homens, de 21, 25 e 28 anos, foram presos por tráfico de drogas nos bairros Ipiranga e Jardim Gaúcho na tarde desse domingo (1º) em Juiz de Fora. Na ação foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) barras, porções e vasos de maconha.

De acordo com informações da PM, durante a operação Ocupação, a equipe percebeu que os dois ocupantes de um veículo, de 21 e 25 anos, estavam em atitude suspeita e os abordaram. Durante as buscas no carro, foi localizado uma barra de maconha. Os suspeitos informaram que haviam comprado a droga no Bairro Jardim Gaúcho.

Dando continuidade às diligências, a guarnição foi ao local informado e encontrou o terceiro suspeito. Na casa dele foram localizadas drogas vasos com pé de maconha, que estavam na laje. Ao todo foram apreendidos três barras, duas porções e dois vasos de maconha, três celulares, R$6.092 e um carro, VW Virtus preto.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.