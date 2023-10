Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram roubados por dois homens, supostamente armados, no início da manhã desse domingo (1°) no Bairro Salvaterra em Juiz de Fora. Durante o roubo um dos suspeitos chegou a falar com as vítimas "perdeu, perdeu".

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os jovens estavam saindo de uma festa no Terrazzo quando foram abordados pelos suspeitos, perto de um posto de gasolina, simulando estarem armados, momento em que um deles disse "perdeu, perdeu". Eles exigiram os celulares das vítimas e em seguida ordenaram que elas deitassem no chão. Depois de pegarem os celulares os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.