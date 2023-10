Um incêndio de pequenas proporções atingiu, na madrugada desta terça-feira (3) uma Casa do Albergado, no Centro de Juiz de Fora. Ninguém se feriu. O imóvel é um estabelecimento prisional para abrigar presos que cumprem regime semiaberto, que trabalham durante o dia e ficam no local à noite.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a caixa d'água da casa transbordou e atingiu a fiação elétrica, que estava entre a laje e o forro, o que causou um curto circuito, iniciando o incêndio. No local haviam muitos materiais de rápida combustão, como colchões e madeiras. O fogo foi combatido e em seguida o local foi rescaldado e isolado.

Ainda, de acordo com os bombeiros, o imóvel não possui o Projeto de Prevenção e Combate de Incêndio (PSCIP). A Defesa Civil e perícia técnica foram acionadas para avaliar os danos à estrutura.