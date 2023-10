Cinco pessoas, com idades entre 21 e 69 anos, foram surpreendidas por assaltantes armados que anunciaram o roubo, amarraram as vítimas e obrigaram uma delas a fazer transferências via PIX, na manhã dessa segunda-feira (2) na Estrada União Indústria em Juiz de Fora. Três pessoas, uma mulher de 25 anos e dois homens, de 27 e 29 anos, foram presos.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma vítima, um homem de 21 anos, foi surpreendido quando dormia na casa do caseiro, durante a madrugada, por dois suspeitos armados que invadiram a residência. No início da manhã, o pedreiro e o proprietário do imóvel, de 69 anos, também foram surpreendidos por suspeitos armados quando estavam chegando na propriedade.

Os suspeitos levaram todas as vítimas para a casa principal e pegaram diversos objetos como joias, relógios, celulares, TV e R$30mil em dinheiro. Os suspeitos também obrigaram o proprietário a realizar transferências bancárias via pix no total de R$64mil. Os suspeitos amarraram as vítimas e fugiram utilizando uma caminhonete, Toyota Hilux, do proprietário.

Durante as diligências o suspeito de 29 anos foi preso por participar diretamente do roubo e sua companheira por receber as transferências via Pix. Com ela foi encontrado a quantia de R$36.875, que ela havia sacado após receber os valores. O restante do valor transferido o proprietário conseguiu bloquear na agência bancária. A Polícia Militar continua agindo para prender os demais suspeitos.